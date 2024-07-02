Bloomberg: подлодки России за 2 года провели беспрецедентные маневры у Британии

Российские ударные подводные лодки как минимум дважды с начала 2022 года выполняли миссии в Ирландском море, что стало "беспрецедентным шагом", который вынудил военных Великобритании принимать ответные меры по защите территориальных вод.
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