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Лапорта про Бускетса: «Барса» еще не сделала предложения, но сделает в ближайшее время. Хотим, чтобы он остался еще на год. Он ключевой игрок в раздевалке»

Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактом Серджи Бускетса.  «У Бускетса истекает контракт, и он является ключевым игроком в раздевалке.

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