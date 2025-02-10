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Стало известно, сколько будет стоить спутниковая связь Starlink для обычных сма...

Стало известно, сколько будет стоить спутниковая связь Starlink для обычных сма...

Стало известно, сколько будет стоить спутниковая связь Starlink для обычных смартфонов в СШАТак называемый Суперкубок по американскому футболу в США многие компании использовали для важных анонсов, и оператор связи T-Mobile не стал исключением.

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