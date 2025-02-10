Стало известно, сколько будет стоить спутниковая связь Starlink для обычных сма...

Стало известно, сколько будет стоить спутниковая связь Starlink для обычных смартфонов в СШАТак называемый Суперкубок по американскому футболу в США многие компании использовали для важных анонсов, и оператор связи T-Mobile не стал исключением.
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