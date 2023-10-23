Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: РФ ослабила позиции США на Ближнем Востоке

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон сообщил, что российская спецоперация на территории Украины «разрушила» политическую и финансовую доминирующую позицию Соединенных Штатов Америки в мире, в частности, в ближневосточном регионе.