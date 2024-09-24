Патрушев назвал залог лидерства России 

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что возрождение сильного отечественного транспортного, промыслового и научного флота является ключевым фактором для достижения России лидирующих позиций в мировой экономике, передает корреспондент The Moscow Post.
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