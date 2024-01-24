Доктор политических наук объяснил причину абсурдных указов Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский работает на медиапространство и понимает, что теперь загнан в угол — чтобы удержаться у власти, ему необходимо финансирование и вооружение, но эти ресурсы неумолимо сокращаются, прежде всего из-за подготовки США к выборам президента.