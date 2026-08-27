Содержание:01:42 Визит директора ЦРУ в Москву03:04 Цели визита Рэдклиффа04:13 Ситуация на фронте05:23 Ущерб от атак Ирана08:00 Роль Ирана в конфликте10:11 Экономические проблемы Запада14:15 Планы вторжения Украины15:11 Критика американской и европейской политики16:53 Введение17:41 Проблемы с западными танками18:30 Эффективность российских дронов20:33 Система «Дельта»21:13 Преимущества российских систем управления боем22:40 Тактические успехи России23:42 Наступление российских войск25:35 Отношение к Западу28:31 Критика западных СМИ30:17 Перспективы Европы30:33 Отношения России и США30:33 Некомпетентность на Западе31:29 Динамическая организационная форма32:01 Заключение.