Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Андрей Мартьянов - Никаких тайн

Содержание:01:42  Визит директора ЦРУ в Москву03:04  Цели визита Рэдклиффа04:13  Ситуация на фронте05:23  Ущерб от атак Ирана08:00  Роль Ирана в конфликте10:11  Экономические проблемы Запада14:15  Планы вторжения Украины15:11  Критика американской и европейской политики16:53  Введение17:41  Проблемы с западными танками18:30  Эффективность российских дронов20:33  Система «Дельта»21:13  Преимущества российских систем управления боем22:40  Тактические успехи России23:42  Наступление российских войск25:35  Отношение к Западу28:31  Критика западных СМИ30:17  Перспективы Европы30:33  Отношения России и США30:33  Некомпетентность на Западе31:29  Динамическая организационная форма32:01  Заключение.

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