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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кажется, что Месси много стоит на месте – но он делает это там, где нужно, чтобы затем включить режим турбо и стать угрозой. Никто не превосходит его в этом». Мюллер о Лео

«Кажется, что Месси много стоит на месте – но он делает это там, где нужно, чтобы затем включить режим турбо и стать угрозой. Никто не превосходит его в этом». Мюллер о Лео

«Самое важное для меня – это не статистика, а общие впечатления и моменты, которые я могу пережить со своей командой, клубом и болельщиками.

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