Томенко назвал число таксистов на Алтае, решивших выехать из тени на легальную тропу

В регионе регулярно проводятся рейды, чтобы пресечь работу нелегальных перевозчиков За сентябрь-октябрь в Минтранс Алтайского края поступило больше 2000 заявлений на получение разрешений для работы в такси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии