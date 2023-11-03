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Томенко назвал число таксистов на Алтае, решивших выехать из тени на легальную тропу

Томенко назвал число таксистов на Алтае, решивших выехать из тени на легальную тропу

В регионе регулярно проводятся рейды, чтобы пресечь работу нелегальных перевозчиков За сентябрь-октябрь в Минтранс Алтайского края поступило больше 2000 заявлений на получение разрешений для работы в такси.

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