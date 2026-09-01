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Царьград

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The Wall Street Journal: США отправят 50 буровых установок в Венесуэлу

The Wall Street Journal: США отправят 50 буровых установок в Венесуэлу

North American Blue Energy Partners, поддерживаемая администрацией Трампа, направит в Венесуэлу 50 буровых установок до конца 2028 года.

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