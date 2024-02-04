Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Что дальше?"Алматы превратит...
  • Leonid PlиGin
    Осталось только лишь духи с ароматом апорта нюхать.«Мы намерены выве...
  • Leonid PlиGin
    Всё это пустая болтовня! Яблоневые сады апорта с обретением Казахстаном независимости под Алма-Атой вырублены под кор...«Мы намерены выве...

Дежурный ЦОН сменит адрес в Алматы

Дежурный ЦОН сменит адрес в Алматы

С 5 февраля в Алматы изменится адрес дежурного ЦОНа, передаёт inАlmaty.kz. Как сообщает госкорпорация «Правительство для граждан», теперь в будни до 20:00 и в субботу до 13:00 будет принимать центр обслуживания населения по улице Жандосова, 51.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх