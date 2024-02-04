Дежурный ЦОН сменит адрес в Алматы

С 5 февраля в Алматы изменится адрес дежурного ЦОНа, передаёт inАlmaty.kz. Как сообщает госкорпорация «Правительство для граждан», теперь в будни до 20:00 и в субботу до 13:00 будет принимать центр обслуживания населения по улице Жандосова, 51.