Романо: Бензема прибыл на базу «Реала» для восстановления после травмы

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема прибыл в расположение мадридского «Реала». По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X, мадридцы будут помогать игроку восстанавливаться после травмы.
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