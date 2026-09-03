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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В КХЛ будет минимум 7 тренерских отставок по ходу сезона-2026/27, считают букмекеры

Букмекеры принимают ставки на тренерские отставки в КХЛ. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.85 на то, что в сезоне-2026/27 будет минимум 7 тренерских отставок.

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