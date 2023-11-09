Россияне в октябре втрое увеличили покупку валюты

Население в октябре 2023 года нарастило объем нетто-покупок иностранной валюты втрое — до 120,9 млрд рублей по сравнению с 40,7 млрд рублей в сентябре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.
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