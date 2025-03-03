Кибербезопасность на Среднем Урале: регион вошел в десятку лидеров на фоне роста

Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская, Челябинская, Самарская, Ростовская, Новосибирская области входят в топ-10 по абсолютному числу компаний, разрабатывающих программное обеспечение для информационной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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