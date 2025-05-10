Глава ЯНАО встретился с федеральным советом «Первых»

В Салехарде представители федерального совета «Движения первых» приняли новую концепцию развития и пообщались с главой комиссии Госсовета по направлению «Молодежь и дети», губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.
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