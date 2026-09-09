Стяг с фамилией Старченко подняли под своды арены «Барыса». Завершивший карьеру форвард провел 819 матчей за клуб в КХЛ

Стяг с фамилией Романа Старченко подняли под своды арены « Барыса ». Торжественная церемония состоялась перед началом матча казахстанской команды с « Салаватом Юлаевым » в регулярном сезоне FONBET КХЛ (1:0, первый период).
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