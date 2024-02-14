Внезапная пощечина Беллу и Сикорскому

Действительно, случилось весьма неожиданная вещь: мало того, что армия США приняла решение об отмене программы Future Attack Recon Aircraft, так еще и было заявлено, что все это является частью более масштабной встряски в будущих армейских авиационных планах.
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