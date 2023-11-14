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Пентагон: поставка Западом F-16 Киеву фундаментально не изменит расстановку сил

Пентагон: поставка Западом F-16 Киеву фундаментально не изменит расстановку сил

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что предстоящая поставка коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте с Россией, передает ТАСС.

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