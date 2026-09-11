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Царьград

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Следственный комитет обсудил в Вене борьбу с торговлей людьми

Следственный комитет обсудил в Вене борьбу с торговлей людьми

Делегация Следственного комитета России, возглавляемая Еленой Леоненко, приняла участие в 16-й сессии по противодействию торговле людьми в Вене, подчеркнув важность международного сотрудничества в борьбе с преступными сетями.

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