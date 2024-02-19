"Сколько можно? России пора прекращать поставки Западу": Сатановский прервал молчание и сделал громкое заявление

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Ирина52
    Вопрос, само собою, риторический. Капитализм русским быть не может. Для него важна только прибыль любой ценой. Но сег...НИКАКОГО ГКЧП В 1...
  • Sobering
    Ничего глупее этого ещё не приходилось читать. Автор наверное 5 классов смог только осилить?НИКАКОГО ГКЧП В 1...
  • Ирина52
    Автор врет как сивый мерин. Никакими "прикладами" танкисты в Вильнюсе не отбивались.Не надо путать с реальностью пост...НИКАКОГО ГКЧП В 1...

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Что говорить, если предприятия Коломойского работают с России: рука руку моет.....
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5 час.
Сергей
А Беня сидит однако.....  так то.
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2 час.
Лидия Эван
В нормальной голове не укладывается всё это....
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2 час.

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