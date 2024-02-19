"Сколько можно? России пора прекращать поставки Западу": Сатановский прервал молчание и сделал громкое заявление

Интересная жизнь с Vera Star Недавно Европарламент принял резолюцию под названием "Европейское историческое сознание", в которой впервые в истории Европы устанавливаются общие подходы к трактовке истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии