ГИБДД: число аварий с электросамокатами выросло на 37%

Госавтоинспекция зафиксировала резкий рост аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ленинград и Стали...
- АЛ Экс-глава админис...
- Володин жестко ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым