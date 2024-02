Самые интересные релизы марта

Зима заканчивается, а новые игры — нет. В сегодняшней подборке самых интересных релизов следующего месяца — чума в Crusader Kings III, автосимулятор с самой проработанной грязью,перезапуск Alone in the Dark, ПК-версия Horizon Forbidden West, свежий проект по «Южному Парку» и многое другое.