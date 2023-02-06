Генсек СДПГ: как только ФРГ согласовала поставку танков Киеву, ЕС и Запад замолчали

Как только Берлин согласился поставить Украине танки, в Евросоюзе и на Западе перестали отвечать на запросы и "воцарилась тишина", заявил генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт.
Как только Берлин согласился поставить Украине танки, в Евросоюзе и на Западе перестали отвечать на запросы и "воцарилась тишина", заявил генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт.
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