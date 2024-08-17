В России стали массово отказывать VPN-сервисы

Это может быть связано с повышенной нагрузкой на серверы В России наблюдаются массовые сбои в работе популярных VPN-сервисов, которые россияне активно использовали для доступа к заблокированному в стране контенту, в том числе к видеохостингу YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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