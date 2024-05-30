В Тамбовской области в суд передано дело о хищении мясной продукции на 3,8 млн рублей

В Тамбовской области перед судом предстанет 39-летний житель Подмосковья. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору, сообщает региональная прокуратура.
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