В Рязани дорога к контейнерной площадке заблокирована из-за припаркованных машин

«Шахматы на Татарке перегородили проезд! Дорога фактически полностью перекрыта из-за припаркованных автомобилей! Вон «Газель» на обочине кое-как бросили, вот ещё другие авто! Их оставили вдоль проезжей части в шахматном порядке - слева и справа.