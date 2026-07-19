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Этот таинственный мир

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Объективная реальность существует только потому, что существуют другие люди

Объективная реальность существует только потому, что существуют другие люди

Если мир — это компьютерная программа, то где стоит сервер, на котором она крутится? Британско-американский физик, создатель системы Mathematica и поисковика Wolfram|Alpha Стивен Вольфрам отвечает на этот вопрос с философским размахом: никакого внешнего компьютера нет.

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