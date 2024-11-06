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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Сорин: «Ситуацию с классической лыжней раздули. Есть сложности в подготовке на сборе в Ханты-Мансийске, но руководство нас услышало»

Ранее Сорин говорил: «Есть сложности с вкаткой. По непонятным для меня причинам у нас не режут лыжню для классического хода».

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