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Редкий выход: Стас Михайлов появился на фестивале в Баку с подросшими дочерьми

Редкий выход: Стас Михайлов появился на фестивале в Баку с подросшими дочерьми

Певец Стас Михайлов приехал в Баку на открытие музыкального фестиваля «Дрим Фест 2026», который проходит в курортном комплексе Sea Breeze с 23 по 26 июля.

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