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США с помощью Румынии меняют баланс сил у российских границ 

США с помощью Румынии меняют баланс сил у российских границ 

Соединенные Штаты нашли «способ обойти ограничения на проход кораблей через Босфор и Дарданеллы». По крайней мере, именно так аналитики оценивают планы Пентагона построить очередную военную базу, на этот раз прямо в зоне ответственности российского Черноморского флота.

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