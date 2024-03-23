На фоне теракта в «Крокусе» россиян просят не принимать посылки из зоны СВО

В социальных сетях на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» активно распространяются сообщения о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) якобы доставляет подарки родным участников СВО в регионах России.
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