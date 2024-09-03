В центре Челябинска легковушка влетела в остановку

В Челябинске легковой автомобиль парализовал движение трамваев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 6:10 утра на улице Кирова: легковушка вылетела на пассажирскую платформу и врезалась в ограждение на трамвайной остановке «Цирк» в сторону улицы Труда.
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