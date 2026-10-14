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Рязанские новости

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Рязанские полицейские изъяли у пары закладчиков 352 грамма наркотиков

Рязанские полицейские изъяли у пары закладчиков 352 грамма наркотиков

В Рязани полицейские задержали влюблённую пару закладчиков с крупной партией «синтетики».В Рязани полицейские задержали 23-летнего местного жителя и его 20-летнюю сожительницу.

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