Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алатырка
    И как же избежать? Бла-бла-бла. Кроме того, что заражение произошло не из-за недобросовестных, а из-за алчных уродов,...Повторная варка и...
  • Геннадий Бережнов
    Дипломат проведёт переговоры чтобы подчеркнуть приверженность США реализации американо-вьетнамского стратегического п...Американцы пустил...
  • Иван Щукин
    Всего скорее вернут ему как в примере с Васильевой!Тимура Иванова ув...

Чипсы из саранчи и парфе из кузнечиков: диеты с белками из насекомых будут популярны к 2054 году

Чипсы из саранчи и парфе из кузнечиков: диеты с белками из насекомых будут популярны к 2054 году

Белки из насекомых станут привычными в человеческом рационе.Ученые из Университета Йорка (Великобритания) предсказали, что привычное место в рационе современного человека займут белки, полученные из насекомых, например, таких, как сверчки, саранча и кузнечики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх