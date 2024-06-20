Чипсы из саранчи и парфе из кузнечиков: диеты с белками из насекомых будут популярны к 2054 году

Белки из насекомых станут привычными в человеческом рационе.Ученые из Университета Йорка (Великобритания) предсказали, что привычное место в рационе современного человека займут белки, полученные из насекомых, например, таких, как сверчки, саранча и кузнечики.
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