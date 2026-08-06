В продаже появились кроссоверы Toyota Wildlander за 3,7 млн рублей

В России стартовали «параллельные» продажи нового кроссовера Toyota Wildlander. Эта модель представляет собой версию популярного RAV4, адаптированную для китайского рынка и построенную на той же платформе TNGA-K.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии