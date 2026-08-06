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Авто - Мото - Новости

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В продаже появились кроссоверы Toyota Wildlander за 3,7 млн рублей

В продаже появились кроссоверы Toyota Wildlander за 3,7 млн рублей

В России стартовали «параллельные» продажи нового кроссовера Toyota Wildlander. Эта модель представляет собой версию популярного RAV4, адаптированную для китайского рынка и построенную на той же платформе TNGA-K.

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