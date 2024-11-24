«Попутал берега!»: Гордон рассказала о звездной болезни SHAMAN

Статья заказная.Патриот! чудесный, красивый и талантливый парень. парень! Мужчина! Кому- то ( все знают кому) он поперек горла!

Пульхерия Djem

Нормальные -это кто???Не принимайте участия в травле!!! Гордон и Киселёв это затеяли,Каким боком Останина сюда влезла??? Я смотрела творческий вечер Крутого,ничего он не рекламировал.Заткнитесь сплетники! Не подтявкивайте киселёву с гордоншей. Ярослав поёт ПРЕКРАСНО,послушайте его ВОКАЛИЗЫ-ВИРТУОЗ!!! МАСТЕР!!! Вся эта либерда накинулась за патриотизм,высокий спрос,звание заслуженного.Это СГОВОР из-за зависти!!! Молодец ЛЕПС-честный человек стал Шаману другом,открыто его хвалил и признал классныс музыкантом и ДРУГОМ!!!