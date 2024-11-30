Театр абсурда
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Театр абсурда

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За букву Z на доске пообещали зарезать: все нормально, продолжаем урок

За букву Z на доске пообещали зарезать: все нормально, продолжаем урок

Русский Колоколъ Иллюстрация Kandinsky 2.0 Родители в подмосковной Балашихе бьют в набат по поводу беспредела школьников-мигрантов, но их никто не слышит.

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E
Elka
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