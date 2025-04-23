Политолог Сергей Марков прокомментировал для aif.ru ранее опубликованную статью в американской газете The New York Post о готовности Киева «де-факто» отказаться от 20% территории в рамках урегулирования конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии