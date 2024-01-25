Йеменские хуситы атаковали два перевозивших грузы для Минобороны США контейнеровоза

В среду движение «Ансар Алла» (хуситы), действующее в Йемене, предприняло атаки сразу на два судна, следовавшие под американскими флагами.
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