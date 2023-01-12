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    = О бедных жестах руками при разговорах замолвите слово != Кавычки, Рот Фронт в исполнении Трампа и не только, верчен...Почему слово "ок"...

Как Джеймс Бонд на Ленина покушался

Как Джеймс Бонд на Ленина покушался

Биография шпиона и авантюриста Сидни Рейли вдохновляла Яна Флеминга при написании «бондианы». Он родился в Одессе и оставил серьезный, хотя и малоизвестный след в истории Российской империи и молодой Советской республики, где и был расстрелян.

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