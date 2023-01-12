Как Джеймс Бонд на Ленина покушался

Биография шпиона и авантюриста Сидни Рейли вдохновляла Яна Флеминга при написании «бондианы». Он родился в Одессе и оставил серьезный, хотя и малоизвестный след в истории Российской империи и молодой Советской республики, где и был расстрелян.