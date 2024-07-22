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Царьград

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Совфед: Заявление Байдена стало чёрным днём для Европы и Украины

Совфед: Заявление Байдена стало чёрным днём для Европы и Украины

Сенатор Джабаров прокомментировал в интервью РИА Новости отказ Байдена от участия в выборахВ минувшее воскресенье Джо Байден заявил, что отказывается участвовать в президентских выборах, намеченных на ноябрь текущего года.

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