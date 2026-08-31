«Купер» с 1 сентября начнет принимать оплату цифровыми рублями

«Купер» с 1 сентября запускает оплату цифровыми рублями при курьерской доставке, а до конца месяца планирует добавить эту возможность на сайте и в приложении, сообщили в компании.
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