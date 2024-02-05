Как прошел масштабный кинофорум в Белокурихе, где обсудили съемки фильмов в Сибири

Форум регионального кино "Новый вектор. Сибирь" прошел в Белокурихе с 31 января по 3 февраля Более 100 представителей российской киноиндустрии из 12 территорий страны побывали на форуме регионального кино "Новый вектор.
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