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Ротенберг о Разине в сборной России: «Все возможно, мы открыты к работе со всеми» 

— Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин сказал, что хочет работать в сборной России. У него есть шанс? — Мы в хороших отношениях с Андреем.

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