Магнитная буря продлится на Земле до 2 марта

Геомагнитные возмущения наблюдаются почти непрерывно уже около суток, так как на Землю воздействуют два фактора — быстрый солнечный ветер из корональной дыры и плазма повышенной плотности, пришедшая вместе с выбросом.
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