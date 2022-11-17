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«На северной периферии циклона»: Петербург 17 ноября накроют мокрый снег с дождем

На дорогах и тротуарах образуется гололедица, столбики термометров покажут 0…+2 градуса. Петербург 17 ноября оказался «на северной периферии циклона», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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