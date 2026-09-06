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Царьград

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Алекперов: «Лукойл» восстановит НПЗ за 2-3 недели благодаря мерам

Алекперов: «Лукойл» восстановит НПЗ за 2-3 недели благодаря мерам

«Лукойл» предпринял все меры для восстановления своих нефтеперерабатывающих заводов, процесс займёт 2-3 недели, заявил Вагит Алекперов.

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