В минувшие сутки произошло сразу несколько случаев "салютного терроризма" - это когда пособники украинских террористов запускают фейерверки и взрывают петарды в зданиях - отделениях банка, почте, торговом центре и др.
Надо не пиротехнику запрещать, а террористов
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Регина Толстоброва
Совершат преступление, а потом прикидываются бедными овечками.
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Власть не будет бороться ни с какими негативными явлениями в России. Ей не нужен порядок, в противном случаи они не смогут воровать м отмывать народные средства из бюджета. Все что происходит это все направлено на их обогащение и не более. зарабатывать на производстве это проблема, а вот на продаже природных ресурсов, наркоте, пришлых и т.д. это живые деньги. В России не власть, а те кто пришлые которые нашли кормушку и не более....
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9 час.
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