Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • В С
    Женя Бидон тоже там ?Пропавшая конгрес...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Власть не будет бороться ни с какими негативными явлениями в России. Ей не нужен порядок, в противном случаи они не с...Надо не пиротех...
  • Михаил Е
    В РФ, обычно, наоборот - из дурки в думку бегут 😆Пропавшая конгрес...

Надо не пиротехнику запрещать, а террористов

В  минувшие     сутки   произошло    сразу  несколько    случаев  "салютного  терроризма" -   это  когда   пособники  украинских  террористов  запускают фейерверки и  взрывают  петарды в  зданиях -   отделениях  банка,  почте, торговом  центре   и др.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Совершат преступление, а потом прикидываются бедными овечками.
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Власть не будет бороться ни с какими негативными явлениями в России. Ей не нужен порядок, в противном случаи они не смогут воровать м отмывать народные средства из бюджета. Все что происходит это все направлено на их обогащение и не более. зарабатывать на производстве это проблема, а вот на продаже природных ресурсов, наркоте, пришлых и т.д. это живые деньги. В России не власть, а те кто пришлые которые нашли кормушку и не более....
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9 час.

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