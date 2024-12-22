Надо не пиротехнику запрещать, а террористов

АНГЕЛ АНГЕЛ

Власть не будет бороться ни с какими негативными явлениями в России. Ей не нужен порядок, в противном случаи они не смогут воровать м отмывать народные средства из бюджета. Все что происходит это все направлено на их обогащение и не более. зарабатывать на производстве это проблема, а вот на продаже природных ресурсов, наркоте, пришлых и т.д. это живые деньги. В России не власть, а те кто пришлые которые нашли кормушку и не более....