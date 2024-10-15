На что рассчитывает Зеленский Лето 2024 Киевский режим не оставляет попыток раскрутить маховик противостояния и вывести его на мировой уровень.
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На что рассчитывает Зеленский Лето 2024 Киевский режим не оставляет попыток раскрутить маховик противостояния и вывести его на мировой уровень.
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